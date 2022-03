Austro-Riese verabschiedet sich als Topscorer

„Es ist leider nicht der krönende Abschluss der Saison geworden, den wir wollten“, ließ Brajkovic aus Greenville wissen. Im NCAA-Turnier zu spielen, habe ihm „sehr viel bedeutet. Es ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Leider hat es nicht gereicht“. Was die Zukunft bringen werde, wisse er noch nicht, so der 22-Jährige. „Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.“ In Davidson habe er „die besten vier Jahre“ seines bisherigen Lebens verbracht, so Brajkovic. „Die College-Zeit ist wirklich die beste Zeit. Ich habe es sehr genossen.“