Kraftwerk Imst-Haiming in öffentlicher Phase

Baustart erst 2025 realistisch

„Wir brauchen dafür kein neues Wehr und kein zusätzliches Wasser“, erklärte Projektleiter Robert Reindl, „weil die im bestehenden Kraftwerk Prutz-Imst bereits einmal abgearbeitete Wassermenge noch einmal zur Stromgewinnung genutzt wird“. Statt in den Inn zurückzuleiten, wird das Wasser in einen insgesamt 14 Kilometer langen, unterirdischen Triebwasserstollen gelotst, um in Haiming im unterirdischen Krafthaus Strom zu erzeugen. Mit den Raftern habe man sich einigen können, nun seien die Bürger dran. In den Gemeinden Imsterberg, Imst, Arzl, Karrösten, Karres, Roppen und Haiming können die Unterlagen bis 15. April eingesehen werden, Info-Veranstaltungen seien geplant. Ein Baustart sei allerdings frühestens 2025 realistisch.