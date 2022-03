16-Jähriger in Obertrum brutal ausgeraubt

Am Donnerstagabend hielten sich die vier Jugendlichen in einem Jugendzentrum in Obertrum auf. Ein 16-jähriger Flachgauer wurde dabei von den drei anderen bedrängt, ihnen seine Umhängetasche zu geben. Dei drei, ein 16-jähriger Afghane, ein 14-jähriger Russe und ein 14-jähriger Österreicher, alle drei aus Salzburg, hatten in der Jugendeinrichtung wegen vorangegangener Vorfälle bereits Hausverbot.