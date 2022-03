Über 500 Flüchtlinge in Vorarlberg angekommen

Die ehemalige Lungenheilstätte Gaisbühel in Bludesch dient schon seit längerem als Flüchtlingsunterkunft. Derzeit dient das ehemalige Krankenhaus als Drehschiebe mit 77 Notplätzen. In der Regel verbringen die Neuankömmlinge einen Tag in Gaisbühel, bevor sie in anderen Quartieren untergebracht werden.