Keine Ausrüstung: Schüler (14) im Gebirge gerettet

Schwieriger Rettungseinsatz in der Nacht

Die Hubschrauberbesatzungen konnten die drei 14-Jährigen sichten. Eine Landung oder Taubergung war nicht möglich, daher wurden Bergretter in der Nähe abgesetzt. Sie erreichten nach einer knappen halben Stunde mit Tourenskiern die Schüler und brachten sie zu einem Zwischenlandeplatz am Berg. Der ÖAMTC-Helikopter konnte die Deutschen dann ins Tal fliegen - der Polizeihubschrauber sorgte in dieser Zeit für die Ausleuchtung des Einsatzortes.