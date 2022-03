Alkolenker verwüstete Verkehrsinsel und flüchtete

Großen Blechschaden gab´s in der Nacht auf Freitag in Viehhofen im Pinzgau. Ein Fahrzeuglenker hatte mehrere Verkehrsschilder und Straßenpflöcke umgefahren. Und begang danach Fahrerflucht. Um 00.50 Uhr wurde die Polizei in der Pinzgauer Gemeinde Viehhofen wegen eines Verkehrsunfalls verständigt. Der Lenker habe sich aus dem Staub gemacht. Diesen konnten die Beamten wenig später fassen.