Jetzt hat auch Gmunden seine „schiefe“ Attraktion

Gebäude fristete Schattendasein

Dass diese bis dato nur ganz wenigen Gmundnern aufgefallen ist, lag an den Bäumen sowie einer Thujenhecke und zwei Wartehäuschen für Busse in der Nähe, die die Sicht auf die Kapelle fast völlig verdeckten. Auch sonst fristete das Gebäude ein Schattendasein. Es verkam zu einem Gartenhäuschen. 2020 ließ es Geyrhofer restaurieren und zu Ehren der Heiligen Georg und Hubertus weihen. „In dem Kleinod mitten in der Stadt wurden zwei Hubertus-Messen gefeiert“, erzählt Geyrhofer, der seit 2004 am Traunsee Stadtpfarrer ist.