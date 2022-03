Nach turbulentem Start bleibt Pollensaison bewegt

Sieben Pollenfallen in Tirol

Gerechnet wird viel beim Tiroler Pollenwarndienst, der seinen Sitz am Institut für Botanik der Uni Innsbruck hat. Dort steht auch eine von sieben Pollenfallen. Zams, Lienz, Reutte, Wörgl, Obergurgl und Galtür sind die anderen Standorte. „Die beiden letzteren sind noch nicht in Betrieb“, verweist Kistl auf die klimatisch sehr unterschiedlichen Bedingungen in Tirol. Vor Mitte April sei in Obergurgl und Galtür kaum mit Belastungen zu rechnen. Dann haben die Inntaler schon heftige Wochen hinter sich. Überhaupt sind höhere Lagen übers Jahr begünstigt.