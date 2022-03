Infiziertes Klinikpersonal soll weiterarbeiten

Es war ein Negativrekord mit Ansage. Nachdem am Montag - wie berichtet - 18.000 Landsleute zu behördlichen Corona-Testungen erschienen sind, wurden am Mittwoch 12.522 positiv ausgefallene Checks gemeldet. In knapp eineinhalb Wochen wird sich dieser Rekord zeitverzögert durch steigende Patientenzahlen in den Kliniken bemerkbar machen.