Ein handgemachtes Ringerl in der Fastenzeit

Die Arbeit beginnt um 4 Uhr früh

Der Teig wird immer am Vortag gemacht. „Er muss über Nacht rasten, das ist für den Geschmack ausschlaggebend.“ Dann wird er maschinell in Stränge geschnitten, aber: „Wir formen jedes Ringerl mit der Hand.“ Diese werden in einer leichten Lauge gekocht und in den Backofen geschoben. Salz kommt noch oben drauf. Anschließend beginnen die Vorarbeiten für die nächste Frühschicht: „Wir mischen den Teig aus Roggen und Weizenmehl, kneten ihn, dann muss er gut rasten. Natürlich gibt es Besonderheiten, die ich nicht preisgeben kann“, schmunzelt er.