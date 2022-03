Reinigungskraft wischte nach Einbruch Spuren weg

Weitere Tresore weg

Opfer eines Einbruchs war außerdem ein Lebensmittelhändler in Krems. Über ein Flachdach gelangten die Täter ins Innere, durchsuchten alle Kästen und steckten einen geringen Geldbetrag ein. Zwei Tresore entwendeten möglicherweise dieselben Einbrecher zudem in einer Werkstätte in Weinzierl am Walde, Bezirk Krems. Der Inhalt: Begutachtungsplaketten und Typenscheine verschrotteter Fahrzeuge.