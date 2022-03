Strolz beendet seine Traumsaison mit Heimspiel

Mit den großen Finali im Welt- und Europacup, die in dieser Woche in Courchevel/Meribel (Fra) bzw. Soldeu (And) stattfinden, geht diese Saison in ihre letzte heiße Phase. Vorbei ist sie nach dem Wochenende aber noch lange nicht - schon gar nicht in Vorarlberg. Hier - genauer gesagt in der Silvretta Montafon - wartet in der kommenden Woche sogar noch ein absolutes Highlight: die österreichischen Meisterschaften.