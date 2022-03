Forscherteam spendete 15.000 Euro für Ukrainer

„Wir möchten uns bei allen Menschen bedanken, die an der Aktion teilgenommen haben. Wir spüren eure Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, sind die beiden Organisatoren Olga Svyrydova und Mykhailo Kravtsov stolz. Gemeinsam mit ihren Forscherkollegen von der Firma Infineon in Linz hatten sie eine Hilfsaktion organisiert. Zwei Transporter wurden mittlerweile schon in die Ukraine geschickt. Der erste Wagen war voll mit Erste-Hilfe-Materialien, Hygieneartikeln, Windeln, Babynahrung und haltbaren Lebensmitteln.