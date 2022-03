Rotkreuz-Offizier (56) hilft im Kriegsgebiet

Auf der ganzen Welt unterwegs

Es ist Hattingers 15. Auslandseinsatz. Sein erster führte den gelernten Fernmeldetechniker einst für die UN auf den Golan, wo er als Wachsoldat und Sanitäter Dienst verrichtete. Sein zweiter brachte ihn nach Ruanda, wo ein Bürgerkrieg zwischen den Volksgruppen der Hutus und Tutsis ausgebrochen war, dem 800.000 Menschen zum Opfer fielen. Weitere Kriseneinsätze absolvierte der Innviertler – vor allem als Trinkwasserexperte – unter anderem in der indonesischen Provinz Aceh nach dem Tsunami, in Mosambik, auf Sumatra, im Iran und in Pakistan. 2016 half er auch in dem berüchtigten Flüchtlingslager Idomeni (Griechenland) mit.