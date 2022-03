Fettner: „Deadline habe ich mir keine gezogen“

Manuel Fettner ist der Überflieger des Jahres! Bei den Olympischen Winterspielen in Peking holt sich der Routinier Silber auf der Normalschanze und Gold im Team-Bewerb. Aber auch bei den verbleibenden beiden Skiflug-Events in Oberstdorf und Planica möchte er weiter Schritte nach vorne machen. Aufgrund der diesjährigen Erfolge denkt der 36-Jährige nicht ans Aufhören. Wann er seine Karrie beenden wird? „Deadline habe ich mir keine gezogen“, meint Fettner, der aber wohl ausschließen kann, bei den nächsten Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Im Sport-Talk mit Martin Grasl geht es aber auch um die Zukunft der Springer und das heiße Saisonfinish zwischen Ryoyu Kobayashi und Karl Geiger.