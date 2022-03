Prozess nach Feuerdrama mit Todesopfer in Traisen

Es war ein Einsatz, der selbst erfahrene Feuerwehrleute an ihre Grenzen brachte. Massive Hitzeentwicklung, eine defekte Rauchabzugsklappe, das Stiegenhaus in Vollbrand: In der Nacht auf den 30. Oktober vorigen Jahres kam es gegen 2.20 Uhr in einem Mehrparteien-Wohnhaus in Traisen im Bezirk Lilienfeld zu einem verheerenden Feuer. Rund 50 Personen mussten über Leitern evakuiert werden, es gab Verletzte, darunter auch ein Kleinkind.