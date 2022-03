Auf den Spuren der jungen Helden aus dem Jahr 2017

Bereits beim triumphalen Sturmlauf auf den Titel in der Nachwuchs-Königsklasse 2017 räumten die Jungbullen – damals im Achtelfinale – die Franzosen aus dem Weg. Weitere Siege über Atlético Madrid und Barcelona führten die damalige Rose-Elf ins Finale gegen Benfica Lissabon. Gegen die Portugiesen sorgte ein gewisser Patson Daka für die Wende und Alex Schmidt für die Entscheidung – früher Heldenstatus für Ingolitsch, Haidara und Co. Vergleichbar sind die Teams von damals und heute nicht, wiederholen will man die Reise zum Final Four natürlich trotzdem.