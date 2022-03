Salzburger stellen ihre Werke für Ukraine um

Johannes Jessner hat eine regelrechte Heimreise-Odyssee hinter sich. Der 50-jährige gebürtige Lungauer wurde in seinem Hotel am Maidan im Zentrum Kiews am 4. März in aller Früh aufgefordert, das Hotel zu verlassen und Schutz zu suchen. Mit einem Dolmetscher flüchtete er aber erst gen Nordosten, um später via Hauptstadt-Hauptbahnhof über Lemberg und Budapest am vergangenen Dienstag gegen Mitternacht endlich in Wien anzukommen.