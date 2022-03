Tausende Beratungen zum Schutz der Konsumenten

Jede Tirolerin und jeder Tiroler findet bei allen Problemen bzw. Fragen und Beschwerden rund um das Thema Konsumentenschutz tatkräftige Unterstützung bei den AK Experten, in der AK Zentrale in Innsbruck und auch in allen AK Bezirkskammern.

AK-Präsident Erwin Zangerl