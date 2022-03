Ein Zeichen der gelebten Hilfsbereitschaft

Im Rahmen der Aktion „Niederösterreich hilft“ wurde bereits kurz nach Kriegsbeginn der erste Hilfskonvoi im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln verabschiedet. Am Montag stellte sich hier erneut die Landeshauptfrau ein. „Wir alle erleben diese fürchterlichen Geschehnisse in der Ukraine Tag für Tag. Es braucht jetzt Hilfe auf allen Ebenen, von Europa über den Bund und die Länder bis in die Gemeinden“, so Johanna Mikl-Leitner.