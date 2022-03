Halbe Million Euro mehr für Männerarbeit kommt

Das Geld geht an Vereine wie die Männerberatung. 1700 Personen beraten Christian Scambor und sein Team jährlich – zu Themen wie Scheidung und Obsorge bis hin zu schwerer Gewalt. „Männer werden – wie Frauen – von klein auf in eine bestimmte Rolle gedrängt“, erklärt der Psychologe. „Sie werden hingedrängt auf Dominanz, Macht und Kontrolle. Das passiert unterschwellig, etwa wenn man sagt: ,Ein Indianer kennt keinen Schmerz.’ So verdrängen Buben Emotionen, statt mit ihnen umzugehen.“