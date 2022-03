Großbäckerei Ölz verbucht Umsatzminus

TV-Spots in der Slowakei

Äußerst positiv hingegen hat sich das Auslandsgeschäft in Tschechien und der Slowakei entwickelt. Die beiden Länder verzeichneten 2021 ein zweistelliges Wachstum. Dass seit dem vergangenen Jahr auch TV-Spots für die Bekanntheit der Ölzschen Backwaren in der Slowakei sorgen, wird seinen Teil dazu beigetragen haben.