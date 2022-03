Kult-Café: Neues Konzept für die Bandlkramerey

Sprung in die Selbstständigkeit

„Als ich gehört habe, dass dieses wunderschöne Lokal mit der einzigartigen Location zur Verfügung steht, konnte ich nicht anders“, schwärmt Neo-Pächterin Verena Koller von den Räumlichkeiten der Bandlkramerey, direkt neben der Pfarrkirche. Nach 20 Jahren in der Gastronomie - unter anderem auf Sylt, am Arlberg und in Klaus an der Pyhrnbahn - wagt sie nun den Sprung in die Selbstständigkeit. Kulinarisch will sie das Bistro & Café neu positionieren.