Ein Wunderkind in der Formkrise

Doch im Frühjahr kommt das Supertalent bislang überhaupt nicht auf Touren, erzielte in den vergangenen sechs Spielen nur ein einziges Tor (Elfmeter gegen Altach). Lediglich beim 1:1-Hinspiel gegen die Bayern konnte der Deutsche an seine Leistungen vom Herbst anschließen, bereitete der Star-Abwehr mehrmals große Probleme. Darauf hofften die Bullen auch am Dienstag in München, doch wie der Rest der Mannschaft blieb Adeyemi beim 1:7-Debakel völlig blass.