Kalbin flieht und beschädigt Pkw: Von Jäger erlegt

Auf dem Parkplatz der Raststation in Mils wollte ein 22-Jähriger die Kalbin gegen 10.30 Uhr vom Lkw abladen. Das Tier führte er dabei am Strickhalfter. Plötzlich „riss es sich los, rammte einen Pkw und lief unkontrolliert auf dem Innradweg nach Imst“, heißt es seitens der Polizei. In Imst angekommen, lief die Kalbin auf die Tiroler Straße B 171 und beschädigte ein weiteres Auto.