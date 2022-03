Causa Chalet-Dorf könnte auch die Neuen befassen

In der mit Spannung erwarteten Stichwahl in Wenns könnte auch die Haltung der beiden Aspiranten gegenüber dem geplanten Chalet-Dorf eine Rolle spielen. Die Gegner möchten nämlich den Baubescheid von BM Schöpf beim Landesverwaltungsgericht anfechten. Das Thema könnte also auch das neue Dorfparlament befassen.