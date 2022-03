Ukrainer flehten: „Bringt die Tiere in Sicherheit“

Eigentlich hätte es „nur“ eine riesige Hilfslieferung sein sollen, die von der Steiermark aus nach Polen ging und von dort aus in die Ukraine verbracht wurde - bei der Heimfahrt wurden ungeplant aber auch 92 Hunde und vier Katzen mit an Bord genommen. „Deren Besitzer haben die Helfer angefleht, sie in Sicherheit zu bringen“, so Charly Forstner, Chef des Aktiven Tierschutzes. „Die Menschen wollten über die Grenze fliehen, konnten sie aber nicht mit in die Busse nehmen. Ihre geliebten Tiere zurücklassen zu müssen, hätte sie noch tiefer verzweifeln lassen.“