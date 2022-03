Betrug mit gefälschten Tankkarten: Elf Festnahmen

Bei einer konzertierten Aktion von Justizbehörden ist ein grenzüberschreitender Betrug mit gefälschten Tankkarten aufgeflogen. Elf Verdächtige wurden am Mittwoch laut der europäischen Justizagentur Eurojust festgenommen. Eine Festnahme erfolgte in Österreich, sieben in Rumänien und drei in Belgien. Die Verdächtigen sollen sich zumindest 420.000 Euro ergaunert haben.