Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Kugel

Während Snowboardcross-Star „Izzi“ bei Olympia der ganz große Wurf gelang, beißt sich der Montafoner im Weltcup bisher noch die Zähne am Deutschen Widersacher aus. Dieser liegt aktuell nicht nur nach Punkten, sondern auch bei den Weltcup-Siegen mit 3:2 in Front. „Ich freue mich sehr darüber, dass ich mein erstes Weltcuprennen als Olympiasieger in Österreich fahren darf! Der Olympia-Druck ist weg, aber es ist noch genug Luft im Reifen“, so Hämmerle angriffslustig, der mit einem vierten Gesamtweltcup-Sieg in Folge heuer erneut Snowboardcross-Geschichte schreiben könnte.