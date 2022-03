Stoß vor Imbiss endete für 57-Jährigen tödlich

„Ich habe einen Filmriss“

Jetzt muss sich der 60-Jährige wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang am Landesgericht St. Pölten verantworten. Erinnern kann er sich an nichts, da er an diesem Tag mehr als 20 Spritzer getrunken hat. Gesehen haben will auch niemand so wirklich etwas. Um weitere Zeugen anzuhören, wurde der Prozess vertagt.