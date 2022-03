Lustenauer ärgern sich über den Referee

Bezeichnend war auch eine Brutalo-Attacke an Hakim Guenouche in der ersten Halbzeit. Mit beiden Beinen voraus traf FAC-Verteidiger Rasner den quirligen Lustenauer Außenspieler voll - statt auf glatt Rot, entschied Jäger nicht einmal auf Foul. Der Franzose erlitt eine schwere Prellung, muss nun ein paar Tage pausieren und wird deshalb auch am Sonntag in Innsbruck nicht dabei sein.