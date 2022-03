Lienz: Versteigerung von fünf „Dienstoldtimer“

Betritt man den Wirtschaftshof in Lienz überkommt einen sofort eine Art Nostalgie. Einige ausrangierte Altfahrzeuge der Stadtgemeinde stehen dort. Und der Zahn der Zeit hat schon an ihnen genagt. Wie etwa an einem über 25 Jahre alten Steyr-Lkw mit rund 180.000 Kilometern oder einer kleinen orangen Zugmaschine aus dem Jahr 2008, die mit einem Motorschaden ausscheidet. Dass in Lienz alte Fahrzeuge ausgetauscht werden mussten, war auch in den vergangenen Gemeinderatssitzungen oftmals ein Thema.