Drei Kärntner Schulen unter dem „Röntgenschirm“

Konkret sind das Bischöfliche Gymnasium St. Ursula in Klagenfurt, das Perau-Gymnasium in Villach und die Mittelschule Gegendtal/Treffen am Start. „Es ist besser, in der Pilotphase dabei zu sein, da kann man mitgestalten“, meint Gegendtal-Direktor Andreas Rauchenberger. Wie seine Kollegen in Villach und Klagenfurt glaubt er, dass die Evaluierung ohnehin bald Pflicht sein werde.