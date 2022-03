Opfer nach Faustschlag auf Zeltfest nahezu taub

Mit schweren Folgen hat ein Streit unter einem Pärchen bei einem Fest im Oktober 2021 in Uttendorf (Pinzgau) geendet. Der 22-jährige Bruder der Frau verpasste ihrem Freund einen Faustschlag, dieser stürzte und erlitt einen Schädelbruch. Seither ist er an einem Ohr komplett und am zweiten fast taub. Der Angreifer wurde am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen fahrlässiger Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, verurteilt.