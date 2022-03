32.000 € für Schutz des bedrohten Schneeleoparden

Mit dem Geld werden in diesem Jahr zwei Organisationen unterstützt: Für ein professionelles und nachhaltiges Engagement zum Schutz des Schneeleoparden arbeitet Dynafit seit vielen Jahren mit dem Snow Leopard Trust zusammen. Die 1981 gegründete Non-Profit Organisation mit Sitz in Seattle hat sich dem Schutz der bedrohten Wildkatze verschrieben und betreibt Projekte in China, Indien, Kirgisistan, der Mongolei und Pakistan. In diesem Jahr geht darüber hinaus erstmals ein Teil des Geldes an den WWF. Dynafit-Geschäftsführer Benedikt Böhm ist seit kurzem offizieller WWF-Botschafter für die Himalaya-Region und den Schutz des Schneeleoparden. Seit vielen Jahren engagiert sich der WWF gemeinsam mit anderen Organisationen vor Ort für den Umwelt- und Artenschutz im Himalaya. In verschiedenen Projekten unterstützt der WWF die nepalesische Regierung und die Menschen vor Ort dabei, die Tiere und ihren Lebensraum zu schützen. Schutzmaßnahmen gegen extreme Trocken- und Regenperioden helfen, den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen und die Lebensgrundlagen der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. „Der Schneeleopard symbolisiert die Werte und Eigenschaften, für die Dynafit als Marke von Athleten für Athleten steht und lebt vor, wie wir in den Bergen unterwegs sein wollen“, ergänzt Benedikt Böhm, Int. Geschäftsführer Dynafit. „Es ist uns als Bergsportmarke und mir persönlich eine Herzensangelegenheit, einen nachhaltigen Beitrag für den Schutz der Himalaya-Region und dieser einzigartigen Tiere zu leisten. Mit dem Snow Leopard Day setzen wir ein starkes Zeichen und ich freue mich, dass wir mit dem Snow Leopard Trust und dem WWF zwei großartige Partner an unserer Seite wissen.“