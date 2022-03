Langauen ist Erstaufnahmezentrum für Ukrainer

„Derzeit sind in Kärnten 300 Plätze für aus der Ukraine Vertriebene vorhanden. Weitere Unterkünfte werden gesucht. Es gibt derzeit 104 Einmeldungen, hauptsächlich kleinere Quartiere, die derzeit auf ihre Tauglichkeit hin geprüft werden“, so Kurath. Die Suche nach größeren Einheiten laufe weiter. Außerdem werde eine weitere Erstaufnahmestelle in Klagenfurt etabliert. Kärnten sei auf jeden Fall für noch mehr Flüchtlinge gerüstet. Infos zur Ukraine und Quartiermeldungen: https://ukraine-info.ktn.gv.at/