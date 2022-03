St. Veiter Krankenhaus nimmt Formen an

„Der neue Zu- und Umbau steht für modernste Pflege und Medizin und damit für eine hochwertige Versorgung am Standort St. Veit. Investitionen, die spürbar bei den Patientinnen und Patienten, aber auch bei den Mitarbeitern ankommen“, betont LHStv.in Beate Prettner. Die insgesamt rund 20 Millionen Euro, die zwischen 2019 und 2024 in den umfangreichen Bauprozess fließen, werden zur Gänze aus öffentlichen Mitteln gedeckt. 90 Prozent kommen vom Kärntner Gesundheitsfonds (KGF), die restlichen 10 Prozent aus dem laufenden Budget, also von Land und Gemeinden.