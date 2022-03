Aus für Sperrstunde: Auch Promis feierten exzessiv

Am Samstag war es endlich soweit: Freedom-Day, es darf wieder gefeiert werden! Diese Chance nutzte der charmanteste „Modefuzzi“ (wie er sich selber gerne nennt) der Stadt, um auch endlich seinen Geburtstag nachfeiern zu können. Unter dem Motto „Studio 54 goes.... Studio 46“ feierte alles was Rang, Namen und jede Menge Glamour hatte.