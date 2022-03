Goldpreis kratzt bereits an der 2000-Dollar-Marke

Gold ist bereits seit einigen Wochen gefragt, seit sich eine immer weitere Verschärfung der Ukraine-Krise abgezeichnet hat. Der Kursanstieg hat sich dann mit der Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar beschleunigt - seitdem beläuft sich das Plus beim Dollar-Kurs auf knapp fünf Prozent; seit Jahresanfang sind es rund neun Prozent.