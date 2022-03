Polizei rätselt: Tiroler saß blutend neben Straße

Vor einem Rätsel steht die Tiroler Polizei in Rinn im Bezirk Innsbruck-Land. Dort wurde neben der Fahrbahn ein Einheimischer (70) in der Nacht auf Montag blutend aufgefunden. Der Alkoholisierte gab an, zuvor von einem Fahrzeug gestreift worden zu sein. Die Exekutive sucht nach Zeugen.