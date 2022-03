Syrer und Villacher drohten Klagenfurter mit Mord

Am Samstag, 5. März, hielt sich ein 18-jähriger Klagenfurter in der Innenstadt von Klagenfurt auf. Gegen 1 Uhr Früh traf er vor einem Lokal in der Herrengasse einen 19-jährigen Villacher und einen 18-jährigen Syrer, der in Klagenfurt wohnt. Das Trio kannte sich persönlich, weshalb die drei zunächst gemeinsam zum Auto des 18-jährigen Klagenfurters gingen.