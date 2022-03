„Unglaublich!“ Rapid-Juwel krönt eine irre Woche

Klagenfurts Spieler hingen vor den Bildschirmen in der Coachingzone, blickten nach Ried, bangten, dann brach auch der Jubel bei den 0:3-Verlierern in Hütteldorf aus: Schlusspfiff in Ried, „nur“ 2:2. Damit war auch die Pacult-Elf oben. Nach einem irren letzten Spieltag: Ried, Austria, Klagenfurt - alle waren gestern kurzfristig in den Flop-6. Am Ende erwischte es die Innviertler.