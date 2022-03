Zwei Siege innerhalb von drei Wochen

Nach Zwei-Satz-Sieg im Halbfinale gegen den auf Nummer zwei gesetzten Russen Andrey Chepelev bekam es der 19-Jährige gestern im Finale mit Andres Burruchaga (Arg) zu tun. Anfangs noch zu passiv, konnte der Radstädter dennoch den ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. Satz zwei ging mit 6:1 klar an den „Gaucho“. Mit aggressiverem Spiel griff „Luki“ im dritten Satz nochmals an und holte sich mit einem 6:2 den nächsten Turniersieg. „Ich bin natürlich überglücklich, Antalya und Sand liegt mir einfach“, grinste Salzburgs Tennishoffnung. Damit macht Neumayer in der Weltrangliste weiterhin Boden gut, hat Platz 500 schon passiert. Das Saisonziel für den Jungstar bleibt weiterhin bestehen: „Bis Saisonende wäre ich gerne in der Nähe der 300.“ Die Form dazu stimmt. Weiter geht’s mit noch einem Turnier in Antalya (25.000 Dollar), dann schlägt der Salzburger in Kroatien auf.