Die große Party auf der Flachauer „Märchenwiese“

Flachau erlebt am Mittwoch das 13. Herren-Rennen im Ski-Weltcup seit dem 6. Jänner 1996. An jenem Tag war der Stern eines gewissen Hermann Maier aufgegangen, der damals als Vorläufer auftrumpfte. Der spätere Ski-Held konnte in seiner Heimat jedoch nie gewinnen. Das ist nur zwei Österreicherin gelungen.