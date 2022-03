Feuerwehr rettete zwei Frauen bei Wohnungsbrand

Am Samstag kam es in Bad Goisern gegen 22.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss ersichtlich. Zwei Frauen standen auf deren Balkonen und konnten sich nicht mehr selbstständig in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine Frau mittels Hubrettungsfahrzeug vom Balkon retten, die zweite Frau wurde von Atemschutzträgern durch das verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht.