Leopoldsteiner See: Wieder Warnung vor Chalet-Dorf

Nun liegen in Eisenerz neue Entwürfe des Stadtentwicklungskonzepts und des Flächenwidmungsplans auf. Die Grünen sind alarmiert: Südöstlich von Schloss Leopoldstein könnte künftig ein verkleinertes Chalet-Dorf möglich sein, nordöstlich vom Schloss ein Parkplatz. Abgeordneter Lambert Schönleitner stellt dazu eine Anfrage an Landesrätin Ursula Lackner. Er will etwa wissen, wie sie den See vor Verbauung schützen will.