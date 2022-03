Terrier „Henry“ hing zwei lange Tage im Wald fest

Strahlende Gesichter gab es Samstagvormittag in Gschriet bei Gmünd in Kärnten. Der kleine Parson Russell Terrier „Henry“ war am Donnerstag seinem Frauchen samt Schleppleine am Mirnock entlaufen und blieb spurlos verschwunden. Die Tiersucher der K9-Pro-Vermisstensuche wurden um Hilfe gebeten. Samstagvormittag konnte der Hund am Mirnock, in einem Waldstück unversehrt von Suchhündin „Vita“ aufgespürt werden. Der Terrier hatte sich mit seiner Schleppleine um einen Baum gewickelt und hing ganze zwei Tage und Nächte fest.