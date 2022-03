Vom Frieden zum Krieg über Nacht

Eigentlich sollten in Kharkiv derzeit Tausende Studierende in den insgesamt 42 Universitäten und Hochschulen ein und aus strömen, die Köpfe voller neu erworbenen Wissens - für eine bessere Zukunft. Und eigentlich sollten auch heute wieder viele Menschen ins Gender Museum in Kharkiv pilgern, um sich von der aktuellen Ausstellung, einer Kooperation mit dem Frauenmuseum Hittisau, inspirieren zu lassen. Die Schau widmet sich der Geburtskultur - und könnte damit keinen krasseren Gegensatz zur neuen Realität in dieser Millionenstadt bilden.