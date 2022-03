Triplepack! Inter schießt sich Frust von der Seele

Im Inter-Dress war Lautaro Martinez mit einem Triplepack (22., 40., 56.) herausragend, zudem traf sein Sturmpartner Edin Dzeko doppelt (64., 69.). Am Ende wäre auch noch ein höherer Inter-Erfolg möglich gewesen. Für die Mailänder war es der erste Sieg in einem Pflichtspiel seit dem 2:0 gegen die AS Roma im Coppa-Italia-Viertelfinale am 8. Februar.