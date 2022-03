Nach dem Geldfluss brach jeglicher Kontakt ab

Betrügern ist eine 24-Jährige in Klagenfurt in die Falle gegangen: Die Frau interessierte sich auf einer Social-Media-Plattform im Internet für eine Wohnung und nahm Kontakt mit der Verfasserin des Inserates auf. Diese verwies die aus Rumänin stammende Frau an eine angebliche Freundin und es kam zum E-Mail-Kontakt über eine deutsche Adresse. Sogar einen deutschen Personalausweis wies diese angeblcih 31-jährige Frau zur Legitimation vor.